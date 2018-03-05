Фильм о допинге в России получил «Оскара»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Картина о допинге в российском спорте «Икар» британца Брайана Фогеля получила «Оскар» как лучший документальный фильм, передает ТАСС.

Снявший ленту британский велогонщик-любитель Фогель подчеркнул, что его фильм рассказывает о России, но важнее то, что он о «необходимости говорить правду», отмечает РИА Новости.

Главным действующим лицом картины стал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, ныне информатор Всемирной антидопинговой организации (WADA) Григорий Родченков.

На победу в номинации также претендовали «Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить» американца Стива Джеймса об эмигрантах из Китая, «Стронг Айленд» американки Янс Форд о расовом неравенстве в США, «Лица, деревни» Аньес Варда о французских окраинах и «Последние люди в Алеппо» сирийца Феруза Файяда о гражданской войне в Сирии.

После вручения статуэтки ведущий вечера Джимми Киммел пошутил, что по крайней мере в решение жюри точно не вмешался Президент России Владимир Путин. Он имел в виду историю о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.