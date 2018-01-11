Фильм о допинге в России поборется за премию Гильдии режиссеров США

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Лента «Икар» о допинге в российском спорте претендует на премию Гильдии режиссеров США в номинации «Документальный фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-издание Hollywood Reporter.

Британский велогонщик-любитель Брайан Фогель выступил режиссером фильма, а главным действующим лицом стал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Конкурентами «Икару» в этой категории стали мини-сериал Кена Бэрнса и Линн Новик «Вьетнам», работа Мэтью Хейнемана «Город призраков», лента Стива Джеймса «Счеты» и мини-сериал Эррола Морриса «Уормвуд» о загадочной смерти в 1953 году сотрудника ЦРУ Фрэнка Олсона.

Вручение наград состоится 3 февраля в Лос-Анджелесе.