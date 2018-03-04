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Экономика и финансы, Политика

Порошенко заявил о достижении стабильной ситуации с газоснабжением

4 марта 2018, 15:53

По мнению украинского лидера, «времена газового шантажа РФ уже в прошлом».
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении стабильной ситуации с газоснабжением страны. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

«Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит состоянию на сейчас полностью покрыт», – подчеркнул он, отметив значение поставок из европейских стран.

Кроме того, Порошенко упомянул достаточное количество газа в хранилищах и собственную добычу газа.

«Времена газового шантажа РФ уже в прошлом», – не преминул заметить украинский лидер. 

До 7 марта на Украине введено ограничение на потребление газа.


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