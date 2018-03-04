(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении стабильной ситуации с газоснабжением страны. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

«Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит состоянию на сейчас полностью покрыт», – подчеркнул он, отметив значение поставок из европейских стран.

Кроме того, Порошенко упомянул достаточное количество газа в хранилищах и собственную добычу газа.

«Времена газового шантажа РФ уже в прошлом», – не преминул заметить украинский лидер.

Часи газового шантажу РФ вже в минулому. Сьогодні ми маємо стабільну ситуацію з газопостачанням:маємо достатньо газу в сховищах, газ власного видобутку та імпорт



Маємо різке збільшення постачання газу з ЄС, з Польщі, Словаччини, Угорщини.Дефіцит станом на зараз повністю покритий pic.twitter.com/vnb8CoVkhT — Петро Порошенко (@poroshenko) March 4, 2018

До 7 марта на Украине введено ограничение на потребление газа.