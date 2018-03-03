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Экономика и финансы

Порошенко: Дефицит газа на Украине полностью покрыт поставками из ЕС

3 марта 2018, 13:08

До 7 марта на Украине введено ограничение на потребление газа.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Критическая ситуация с газоснабжением Украины позади. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Президента Украины Петра Порошенко.

«Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии», — заявил Порошенко. 

Весь дефицит полностью покрыт, заметил глава Украины.

До 7 марта на Украине введено ограничение на потребление газа.


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