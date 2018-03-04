Губернатор Тульской области принял от Рустама Минниханова эстафету

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Вслед за главой Московской области Андреем Воробьевым всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от Президента Татарстана Рустама Минниханов принял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Соответствующий ролик размещен на канале Правительства региона в социальной сети YouTube.
Дюмин пообещал отбить 18 бросков знаменитых хоккеистов – олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, трехкратного чемпиона мира Валерия Каменского и олимпийского чемпиона Алексея Жамнова.
После проверки своих сил губернатор Тульской области передал эстафету главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и хоккеисту, олимпийскому чемпиону Кириллу Капризову.