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Губернатор Тульской области принял от Рустама Минниханова эстафету

4 марта 2018, 15:37 , Фото: кадр из видео

Губернатор Тульской области принял от Рустама Минниханова эстафету Алексей Дюмин после испытания своих сил передал эстафету Рамзану Кадырову, Дмитрию Миронову и Кириллу Капризову.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Вслед за главой Московской области Андреем Воробьевым всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от Президента Татарстана Рустама Минниханов принял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Соответствующий ролик размещен на канале Правительства региона в социальной сети YouTube.

Дюмин пообещал отбить 18 бросков знаменитых хоккеистов – олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, трехкратного чемпиона мира Валерия Каменского и олимпийского чемпиона Алексея Жамнова.

После проверки своих сил губернатор Тульской области передал эстафету главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и хоккеисту, олимпийскому чемпиону Кириллу Капризову. 


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