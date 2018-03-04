Губернатор Московской области принял от Рустама Минниханова эстафету

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Вслед за Хором Турецкого, который отжался на сцене КРК «Пирамида» в Казани, всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от Президента Татарстана принял губернатор Московской области.
«Принимаю эстафету от Рустама Минниханова, отжимаюсь 18 раз и передаю ее всей молодежи Подмосковья», – сообщил Андрей Воробьев на своей странице в Instagram'е. Президент Татарстана сделал репост этого ролика на своей странице в соцсети.
В подписи к сообщению, Воробьев уточнил, что, передавая эстафету #ВыборЧемпионов180318 всей молодежи региона, он особо адресует свой посыл «тем, кто пойдет голосовать впервые».
Принимаю Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от @rusminnikhanov и передаю ее всей молодежи Подмосковья — особенно тем, кто пойдет голосовать впервые. #нашеподмосковье #выборы2018 #подмосковьевыбирает2018