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Губернатор Московской области принял от Рустама Минниханова эстафету

4 марта 2018, 12:05 , Фото: соцсети

Губернатор Московской области принял от Рустама Минниханова эстафету Продолжив всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318, Андрей Воробьев отжался 18 раз.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Вслед за Хором Турецкого, который отжался на сцене КРК «Пирамида» в Казани, всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от Президента Татарстана принял губернатор Московской области.

«Принимаю эстафету от Рустама Минниханова, отжимаюсь 18 раз и передаю ее всей молодежи Подмосковья», – сообщил Андрей Воробьев на своей странице в Instagram'е. Президент Татарстана сделал репост этого ролика на своей странице в соцсети.

В подписи к сообщению, Воробьев уточнил, что, передавая эстафету #ВыборЧемпионов180318 всей молодежи региона, он особо адресует свой посыл «тем, кто пойдет голосовать впервые».
 

 

Принимаю Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от @rusminnikhanov и передаю ее всей молодежи Подмосковья — особенно тем, кто пойдет голосовать впервые. #нашеподмосковье #выборы2018 #подмосковьевыбирает2018

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev)


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