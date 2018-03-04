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МЧС рекомендует жителям Татарстана воздержаться от поездок и прогулок

4 марта 2018, 15:18 , Фото: архив tatar-inform.ru

МЧС рекомендует жителям Татарстана воздержаться от поездок и прогулок На территории республики ожидаются метели, снегопады и усиления ветра.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В связи с ожидающимися сегодня и завтра на территории Татарстана метелями с ухудшением видимости, снегопадами и усилениями ветра Главное управление МЧС по РТ рекомендует жителям республики по возможности избегать поездок и отказаться от длительных прогулок на природе.

Тем, кто все же отправится в поход, следует взять с собой исправные средства связи и навигационные приборы, при ухудшении видимости – принять меры для того, чтобы сохранить ориентацию на местности.

Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями лучше вообще воздержаться от выхода на улицу, советует профильное ведомство.

Водителям необходимо не превышать безопасную скорость, отказаться от лишних маневров, избегать внезапных торможений и уделить внимание техническому состоянию своих машин.

Пешеходам же нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, переходить их только по обозначенным переходам, по возможности использовать только надземные и подземные переходы, не перебегать проезжую часть, надеть яркую одежду или прикрепить светоотражающие элементы. 


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