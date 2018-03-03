Хор Турецкого принял эстафету от Президента Татарстана и отжался на сцене «Пирамиды» в Казани

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В сети появилось видео того, как Хор Турецкого принимает эстафету от Президента Татарстана и отжимается 18 раз во время концерта на сцене «Пирамиды» в Казани.

Сегодня утром на странице Президента Республики Татарстан в Инстаграм появилось видео, как Рустам Минниханов отжимается 23 раза, приняв участие в акции #ВыборЧемпионов180318.

После отжиманий Президент республики передает эстафету Антону Силуанову, Андрею Воробьеву, Алексею Дюмину, а также Хору Турецкого.

Артисты с энтузиазмом приняли вызов от Президента РТ и решили поучаствовать в акции. Импровизированный флэш-моб с отжиманием артисты устроили прямо во время своего концерта в Казани.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Мар 2, 2018 в 7:48 PST