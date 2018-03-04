Буланова рассказала о новом браке после развода с Радимовым

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Певица Татьяна Буланова рассказала о своей личной жизни после развода с футболистом Владиславом Радимовым. Как оказалось, артистка не исключает нового замужества, пишет «СтарХит».



Однако подробностей певица не сообщает, когда это может произойти – не уточняет. Буланова считает, что всему свое время.



«Хотя я свободна, друзья не сватают меня. Понимают, что будет так, как начертано судьбой. Знакомый мне недавно сказал: "Таня, так ты на рынке?" На рынке, да, прямо невеста на выданье», – поделилась знаменитость.

В декабре 2016 года Буланова объявила о расставании с Радимовым спустя 11 лет брака. В своем Instagram'е артистка поблагодарила мужа за совместно прожитые годы, а также пообещала ему поддержку во всем.

Примечательно, что публикация Татьяны тогда не провисела и получаса. Буланова удалила фотографию и прощальное сообщение, но у репортеров остался скриншот.

Ранее ведущая Тутта Ларсен рассказала о предательстве мужа и потере ребенка.