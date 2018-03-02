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Ведущая Тутта Ларсен рассказала о предательстве мужа и потере ребенка

2 марта 2018, 22:02

Сейчас Тутта Ларсен воспитывает 12-летнего сына Луку, шестилетнюю дочь Марфу и двухлетнего Ивана.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). 42-летняя Тутта Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко) рассказала в интервью порталу «Православие и мир» о страшных событиях своей прошлой жизни.

Сейчас Тутта Ларсен воспитывает 12-летнего сына Луку, шестилетнюю дочь Марфу и двухлетнего Ивана. Однако ведущей пришлось пережить непростой период в своей жизни – измены бывшего мужа – гитариста Максима Галстьяна. Каждый вечер, приходя домой, она снимала волосы соперницы со своей подушки. В это же время ей пришлось прервать беременность на позднем сроке по медицинским показаниям.

Теледива рассказала, что у малыша был несовместимый с жизнью порок сердца. Несмотря на внушительный срок, беременность прервали. Операция длилась четыре часа и прошла с большими осложнениями. Врачи утверждали, что женщина больше не сможет родить: у нее отказали почки, начался острый эндометрит, острый реактивный полиартрит, температура тела была под 40. Однако муж даже не навестил любимую, несмотря на то, что вместе они прожили восемь лет.

Однако в сложившейся тогда трагичной ситуации Тутта Ларсен видит и положительные стороны.

«Я настолько благодарна за то, что я потеряла ребенка в родах, а не в 4 года и не в 16 лет – это такое благословение, что я не успела даже увидеть его лицо, не успела с ним пожить, не успела его узнать, что моя квартира не была наполнена его вещами и запахами! Это такое немыслимое облегчение – думать об этом! Я знаю женщин, которые пережили гораздо более серьезные потери, которые с этим живут, не знаю, как. Столько сил у меня нет», – рассказала ведущая.

 

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)


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