В Китае заявили о нежелании вести торговую войну с США

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Китай не стремится начинать торговую войну с Соединенными Штатами. Об этом заявил журналистам официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй, сообщает Agence France-Presse.

«Однако если США предпримут действия, которые наносят ущерб китайским интересам, Китай не будет сидеть сложа руки и предпримет необходимые меры», – подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25 процентов и 10 процентов соответственно. Эта мера должна ударить в том числе и по КНР.