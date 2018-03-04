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Экономика и финансы, Политика

В Китае заявили о нежелании вести торговую войну с США

4 марта 2018, 10:06

КНР готова к ответу на действия, которые наносят ущерб китайским интересам.
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(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Китай не стремится начинать торговую войну с Соединенными Штатами. Об этом заявил журналистам официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй, сообщает Agence France-Presse.

«Однако если США предпримут действия, которые наносят ущерб китайским интересам, Китай не будет сидеть сложа руки и предпримет необходимые меры», – подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25 процентов и 10 процентов соответственно. Эта мера должна ударить в том числе и по КНР. 


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