В СМИ: Ввести пошлины на импорт стали и алюминия Трамп решил в гневе

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия в порыве гнева. Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC.

Трамп был зол из-за других проблем, поэтому принял решение начать «торговую войну», которую поддерживали министр торговли Уилбур Росс и глава торгового совета Белого дома Петер Наварро, отметили источники издания.

Трамп «не владел собой», сказал чиновник, знакомый с состоянием Президента в тот день.

1 марта Трамп заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25 процентов и 10 процентов соответственно.