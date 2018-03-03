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Экономика и финансы

В СМИ: Ввести пошлины на импорт стали и алюминия Трамп решил в гневе

3 марта 2018, 09:58

1 марта Трамп заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25 процентов и 10 процентов соответственно.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия в порыве гнева. Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC.

Трамп был зол из-за других проблем, поэтому принял решение начать «торговую войну», которую поддерживали министр торговли Уилбур Росс и глава торгового совета Белого дома Петер Наварро, отметили источники издания.

Трамп «не владел собой», сказал чиновник, знакомый с состоянием Президента в тот день. 

1 марта Трамп заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25 процентов и 10 процентов соответственно.


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