Столичные звезды татарской эстрады дали концерты в Альметьевске

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Звезды татарской эстрады – Гузель Идрисова, Ильназ Бах, Айгуль Бареева, Артур Шугаепов и танцевальный коллектив «Казан кичлэре» выступили 28 февраля в Альметьевске с праздничным концертом, пишет газета «Знамя труда».



В Альметьевске артисты вышли на сцену Молодежного центра, а вечером выступили в клубе Нижней Мактамы. Вход на концерт был свободным для всех желающих.



Концерты проходят в преддверии выборов. Артисты рассказывают, что их миссия сплотить татарстанцев и поднять настроение хорошей музыкой.



Эстрадная певица Айгуль Бареева гордится тем, что родилась и выросла в этой стране. «Горжусь, что родилась в этой стране, живу здесь и своим творчеством доношу свою гражданскую позицию. В преддверии предвыборной кампании народ сплачивается, все вместе мы идем к одной цели», – подчеркнула певица.



Айгуль также отметила, что все люди хотят, чтобы государство процветало, и не было войны.



Это уже не первый концерт казанских звезд. В Татарстане они побывали в Тетюшском, Кукморском, Заинском, Сармановском и других районах. Им предстоит объехать еще немало районов, концерты продолжатся до 14 марта.

Ранее сообщалось, что звезды Татарстана прокатятся по районам с концертами.