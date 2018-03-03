СМИ: В России закончились испытания малогабаритной ядерной установки

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Россия закончила испытания малогабаритных ядерных установок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.
Новая энергоустановка предназначена для крылатых ракет неограниченной дальности и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы, уточнил собеседник агентства.
По его словам, подобными технологиями на сегодняшний день обладает только Россия.
Ранее источник сообщил, что в 2007 году специально для США была организована утечка данных о комплексе «Сармат», чтобы «спустить их с небес на землю».