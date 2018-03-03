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Политика

Стала известна причина утечки данных по комплексу «Сармат» в 2007 году

3 марта 2018, 18:20

Владимир Путин презентовал межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат» в ходе своего послания Федеральному Собранию.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Утечка данных по новейшему ракетному комплексу «Сармат» в 2007 году была организована специально для США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

По его словам, по данной стратегии в тайне хранились только работы по крылатой ракете с ядерной установкой.

«Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет», – заявил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин презентовал межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат» в ходе своего послания Федеральному Собранию.


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