Стала известна причина утечки данных по комплексу «Сармат» в 2007 году

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Утечка данных по новейшему ракетному комплексу «Сармат» в 2007 году была организована специально для США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

По его словам, по данной стратегии в тайне хранились только работы по крылатой ракете с ядерной установкой.

«Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет», – заявил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин презентовал межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат» в ходе своего послания Федеральному Собранию.