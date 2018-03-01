Путин презентовал новый ядерный комплекс «Сармат»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Россия приступила к активной фазе испытаний нового межконтинентального ракетного комплекса «Сармат». Новая баллистическая ракета может преодолеть любую существующую систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ.

Он подчеркнул, что «Сармат» является ответом России на односторонний выход США из договора о ПРО. Россия была категорически против такого поворота событий, напомнил Путин.

«Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса. Все тщетно», — заметил глава государства и добавил, что в какой-то момент ему показалось, что компромисс может быть найден. Однако все предложения РФ были отклонены.

После выхода США из договора по ПРО Россия начала напряженную работу над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило сделать стремительный шаг в создании новых образцов стратегического оружия. Президент напомнил, что американская система ПРО создается в основном для борьбы с баллистическими ракетами.

Поэтому в России разработаны и постоянно совершенствуются скромные по цене, но крайне эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все отечественные комплексы МБР, рассказал российский лидер.

«В настоящее время Минобороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его „Сармат“», — заявил Владимр Путин.

Он отметил, что этот ракетный комплекс придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в Советском Союзе.

При этом возможности ракеты «Сармат» значительно выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы».

«„Сармат“ будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях», — заключил Президент.