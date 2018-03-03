Дмитрий Шепелев вывел новую возлюбленную в свет

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать свою новую возлюбленную – девушку по имени Екатерина Тулупова.

Видео с парочкой опубликовал в своем Instagram Юсиф Эйвазов. «С любимыми друзьями после спектакля», – подписал видео оперный певец. Ужин состоялся у его жены – Анны Нетребко.

На видео Дмитрий Шепелев выглядит счастливым, с его лица не сходит улыбка. Он беседует со своей спутницей, оказывает ей знаки внимания.

Ранее Шепелев уже посещал с блондинкой спектакль в Большом театре. Об избраннице телеведущего пока мало что известно. Тулупова приехала в Москву из Екатеринбурга, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

Комментаторы в микроблоге Эйвазова предположили, что дело у Шепелева и Тулуповой идет к свадьбе.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир рассказал о странностях Шепелева на поминках у певицы. По словам мужчины, вдовец пытался покончить жизнь самоубийством, а после неудачной попытки стал рассказывать собравшимся анекдоты.