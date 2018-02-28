Отец Жанны Фриске рассказал о странностях Шепелева на поминках у певицы

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся от онкологии в 2015 году, Владимир рассказал в откровенном интервью о странном поведении его зятя – Дмитрия Шепелева, сообщает kp.ru.

По его словам, ведущий программы «На самом деле» предпринял попытку самоубийства на глазах у собравшихся. Он встал в проем окна третьего этажа и сделал вид, что сейчас выпрыгнет.

Когда гости оттащили его от окна, он рассмеялся и сказал, что не собирается пока умирать. Затем, в течение всех поминок, он много пил и рассказывал анекдоты.