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Отец Жанны Фриске рассказал о странностях Шепелева на поминках у певицы

28 февраля 2018, 20:28

Ведущий программы «На самом деле» предпринял попытку самоубийства на глазах у собравшихся.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся от онкологии в 2015 году, Владимир рассказал в откровенном интервью о странном поведении его зятя – Дмитрия Шепелева, сообщает kp.ru.

По его словам, ведущий программы «На самом деле» предпринял попытку самоубийства на глазах у собравшихся. Он встал в проем окна третьего этажа и сделал вид, что сейчас выпрыгнет.

Когда гости оттащили его от окна, он рассмеялся и сказал, что не собирается пока умирать. Затем, в течение всех поминок, он много пил и рассказывал анекдоты.

 

Безмятежность

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)


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