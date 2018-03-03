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Политика

Путин пообещал яркие победы в ближайшее десятилетие

3 марта 2018, 16:48

По словам Президента РФ, при его правлении будет сделано все для счастливой жизни населения.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Ближайшее десятилетие, а также весь 21-й век ознаменуются яркими победами для России в том случае, если действующий Президент РФ Владимир Путин будет выбран на очередной срок. Об этом сам российский лидер заявил на митинге в «Лужниках».

По его словам, при его правлении будет сделано все для счастливой жизни населения.

«Мы сделаем все для того, чтобы они (дети и внуки – прим. Т-и) были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», – отметил Путин.

Россия должна стать яркой, устремленной в будущее, добавил он.


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