Все новости Татарстан Россия

Политика

Путин прибыл на многотысячный митинг в «Лужниках»

3 марта 2018, 15:22

Митинг проходит под лозунгом «За сильную Россию!».
Российский ВПК приступил к производству планирующих крылатых блоков
В России встало на дежурство первое гиперзвуковое оружие
Россия создала стратегический подводный беспилотник
Путин заявил о создании в России принципиально нового типа оружия
Путин презентовал новый ядерный комплекс «Сармат»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин, который является кандидатом на очередной президентский срок, посетил митинг, проходящий сегодня в «Лужниках». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в предвыборном штабе Путина сообщали, что в акции примут участие не менее 100 тыс. человек.

Митинг проходит под лозунгом «За сильную Россию!». 

Планируется, что к участникам акции обратятся доверенные лица действующего Президента России, среди которых режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, кардиохирург Лео Бокерия и другие.

Аккредитацию на митинг получили 299 российских и 125 иностранных журналистов, в числе которых представители США, Германии, Испании, Японии, Великобритании, Франции, Дании, Китая.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter