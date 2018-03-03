Путин прибыл на многотысячный митинг в «Лужниках»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин, который является кандидатом на очередной президентский срок, посетил митинг, проходящий сегодня в «Лужниках». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в предвыборном штабе Путина сообщали, что в акции примут участие не менее 100 тыс. человек.

Митинг проходит под лозунгом «За сильную Россию!».

Планируется, что к участникам акции обратятся доверенные лица действующего Президента России, среди которых режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, кардиохирург Лео Бокерия и другие.

Аккредитацию на митинг получили 299 российских и 125 иностранных журналистов, в числе которых представители США, Германии, Испании, Японии, Великобритании, Франции, Дании, Китая.