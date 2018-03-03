Леонов о ЧМ-2018: Максимально упростили и трансформировали «последнюю милю»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани в период проведения чемпионата мира по футболу будет действовать «последняя миля», но ее границы «максимально упростили». Об этом сообщил журналистам в Кабинете Министров РТ после заседания республиканского оргкомитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов.

Так называемая «последняя миля», куда в дни проведения матчей ЧМ-2018 будет допускаться только аккредитованный транспорт, действовала и в период Кубка конфедераций вокруг стадиона Kazan-Arena.

«Мы ее максимально упростили, трансформировали, помня опыт Кубка конфедераций. Она также будет существовать. Единственное, мы облегчили доступ к близлежащим домам, где проживает население, а также доступ к объектам бизнеса, которые находятся на территориях, близких к стадиону», – рассказал Леонов.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей чемпионата мира по футболу-2018. Франция — Австралия (группа C, 16 июня), Иран — Испания (группа B, 20 июня), Польша — Колумбия (группа H, 24 июня), Южная Корея — Германия (группа F, 27 июня), два матча плей-офф, 1/8 и 1/4 финала.