Парк фестиваля болельщиков в Казани во время ЧМ-2018 сможет вместить 25 тыс. человек

(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Возле Центра семьи «Казан» в столице Татарстана ведется строительство площадки для проведения фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Одновременно здесь смогут находиться 25 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров РТ после заседания республиканского оргкомитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов.

«Это будет отдельная территория, огороженная. Единовременное количество людей, которое сможет там находиться, – 25 тыс. человек. Планируем, что площадку посетят около 1 млн человек за весь период проведения чемпионата. Это – туристическая точка, где мы ожидаем такое количество людей. Там будет организовано несколько зон. Основная – для просмотра матчей. На этой территории можно будет посмотреть все матчи чемпионата мира по футболу. Также будут организованы разные развлечения, активности, будет открыта зона питания», – рассказал спикер.

Фестиваль болельщиков откроется в день проведения первого матча ЧМ-2018, отметил Леонов. «Завершит свою работу в день финала. Будет проходить ровно месяц», – добавил он.

По словам министра, в период проведения чемпионата в Казани пройдет около 50 различных мероприятий. «Основная площадка, конечно, фестиваль болельщиков. Но практически во всех парках, музеях, театрах запланирована культурная программа. Сегодня мы формируем окончательный график. В ближайшее время он появится», – подчеркнул спикер.

«Транспортная система полностью готова. Будет осуществлен такой же, как во время Кубка конфедераций, бесплатный проезд для всех людей, которые будут иметь билеты на матчи. На сегодня сформированы все маршруты, будет увеличено время работы транспорта на два часа после игры», – проинформировал министр.

Никаких нареканий, вопросов и проблем в Казани по подготовке к чемпионату мира по футболу не существует, заверил Леонов. «Комиссия ФИФА удовлетворена ходом работ», – резюмировал он.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей чемпионата мира по футболу-2018. Франция — Австралия (группа C, 16 июня), Иран — Испания (группа B, 20 июня), Польша — Колумбия (группа H, 24 июня), Южная Корея — Германия (группа F, 27 июня), два матча плей-офф, 1/8 и 1/4 финала.