Трампа и Меркель обеспокоили заявления Путина о новых ракетах

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявили о своей обеспокоенности высказываниями Президента РФ Владимира Путина о новых вооружениях, сделанных в его послании Федеральному Собранию.

Об этом говорится в сообщении представителя Правительства ФРГ Штефана Зайберта, размещенном на сайте Бундестага, передает «Газета.Ru».

В заявлении отмечается, что лидеры США и Германии обеспокоены словами Путина о разработках в области оружейных систем, которые «окажут негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями».

Ранее представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американское Министерство обороны не узнало ничего нового о российском оружии из речи Путина.