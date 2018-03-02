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Политика

Трампа и Меркель обеспокоили заявления Путина о новых ракетах

2 марта 2018, 15:50

Лидеров США и Германии волнует влияние слов Президента РФ на контроль над вооружениями.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявили о своей обеспокоенности высказываниями Президента РФ Владимира Путина о новых вооружениях, сделанных в его послании Федеральному Собранию.

Об этом говорится в сообщении представителя Правительства ФРГ Штефана Зайберта, размещенном на сайте Бундестага, передает «Газета.Ru».

В заявлении отмечается, что лидеры США и Германии обеспокоены словами Путина о разработках в области оружейных систем, которые «окажут негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями».

Ранее представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американское Министерство обороны не узнало ничего нового о российском оружии из речи Путина. 


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