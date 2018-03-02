США отреагировали на заявление Путина о новом вооружении

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). После заявления Президента РФ Владимира Путина о том, что в России созданы новые виды стратегического вооружения, реакция США не заставила себя ждать. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не удивлены заявлениям (Путина)», – отметила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
По ее словам, граждане Соединенных Штатов могут спать спокойно, так как страна полностью готова их защищать.
О разработке в РФ новейшего вооружения Путин рассказал в своем послании Федеральному Собранию.