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Политика

США отреагировали на заявление Путина о новом вооружении

2 марта 2018, 06:30

По словам Уайт, граждане Соединенных Штатов могут спать спокойно, так как страна полностью готова их защищать.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). После заявления Президента РФ Владимира Путина о том, что в России созданы новые виды стратегического вооружения, реакция США не заставила себя ждать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не удивлены заявлениям (Путина)», – отметила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, граждане Соединенных Штатов могут спать спокойно, так как страна полностью готова их защищать.

О разработке в РФ новейшего вооружения Путин рассказал в своем послании Федеральному Собранию.


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