Участниками конкурса «Учитель года Казани-2018» стали почти 450 педагогов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в столице Татарстана подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года города Казани-2018», который прошел уже в 28-й раз. В этом году в нем приняли участие 448 педагогов. Из них 91 учитель из 76 образовательных организаций прошел в городской этап.

Конкурс проводился с ноября прошлого года по февраль текущего. В частности, районный этап проходил с ноября по декабрь, городской (зональный) – с января по февраль. Первый тур «Интернет-ресурсы» прошел в заочной форме. Во время очного тура участники провели открытые уроки, а также выступили в роли методистов. В третьем туре участвовали финалисты конкурса. В заключительных состязаниях на мастер-классе они показали свою коммуникативную культуру и исследовательскую компетентность, а на «круглом столе образовательных политиков» высказали свои точки зрения по актуальным вопросам образования.

Приветствуя педагогов, мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил их за активное участие в процессе формирования профессионального педагогического сообщества, неравнодушие к профессии и стремление к развитию.

«Престиж профессионального конкурса "Учитель года" повышается с каждым годом, а участие в нем специалистов в области образовательной деятельности считается почетным и ответственным. Проведение конкурса позволяет определить лучших и дарит возможность поблагодарить за непростой, но такой значимый труд преподавателя. Призвание быть педагогом – это ценный дар, который делает возможным не просто организацию процесса обучения, но, самое главное, воспитание целого поколения. Именно на вас лежит колоссальная ответственность за передачу ценностей нашим детям и помощь в определении вектора личного и профессионального развития», – сказал учителям мэр.

Он подчеркнул, что ежегодно увеличивается количество участников конкурса. «Особенностью конкурса является и участие в нем специалистов разного возраста: преподавателей-ветеранов и педагогов, только начавших свою деятельность в сфере образования. Именно этот конкурс становится главной площадкой обмена профессиональным опытом, интеграции старой школы и веяний нового времени. Более того, конкурс открывает возможность заявить о себе не только в нашем городе, но и в России», – отметил Метшин.

Средний возраст конкурсантов составил 42 года. Самому старшему участнику 69 лет («Ветеран-педагог»), а самому молодому – 21 год («Педагогический дебют»).

Согласно правилам, к участию в конкурсной программе допускаются педагоги, непрерывный стаж работы которых составляет не менее пяти лет. Исключение сделано для участников номинации «Педагогический дебют».

Лучших представителей системы образования столицы Татарстана определили по девяти номинациям.

Так, в номинации «Учитель-предметник» первое место занял педагог истории гимназии № 19 Тимур Вишневский. Он же признан абсолютным победителем конкурса.

Лидером в номинации «Педагогический дебют» стала учитель истории лицея № 121 Эльвина Бекмурзаева. Лучшим учителем татарского языка и литературы признана Ильмира Абсалямова из школы № 39. Победу в номинации «Классный руководитель» одержала Анастасия Росихина из гимназии № 6.

Первое место в номинации «Педагог-организатор» заняла Марина Захарова из гимназии № 152. Победителем в направлении «Преподаватель – организатор по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"» стал учитель ОБЖ лицея № 177 Азат Санатуллов.

«Педагогом-ветераном» признана учитель математики гимназии № 90 Наталья Максимова. В номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» первое место досталось инструктору по физкультуре Центра развития ребенка – детсада № 387 Александру Бодрову. Лучший педагог дополнительного образования – преподаватель IT-технологии Центра внешкольной работы Галина Боброва