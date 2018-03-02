Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Учителем года Казани стал педагог гимназии № 19 Тимур Вишневский

2 марта 2018, 13:10 , Фото: Александр Эшкинин

Учителем года Казани стал педагог гимназии № 19 Тимур Вишневский Учитель истории представит столицу Татарстана на республиканском конкурсе «Учитель года».
Педагог из Казани вышел в финал конкурса «Учитель года России-2017»
50 лучших учителей Татарстана вступают в борьбу за победу в республиканском конкурсе
Представитель Татарстана не попал в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России-2010»
19 педагогов Тамбовщины борются за звание «Учитель года-2009»
Учительница из Дубровки стала лучшей в Оренбуржье

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в столице Татарстана подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года города Казань-2018». Его победителем стал учитель истории гимназии № 19 Приволжского района Тимур Вишневский.

Награждение участников конкурса Учитель года 2018 г. Казань

Педагог будет представлять Казань на республиканском конкурсе «Учитель года».

Вишневский отметил, что для него победа в этом конкурсе – огромная честь и ответственность. Учитель поблагодарил коллектив своей гимназии, который поддерживал его все время проведения конкурса.

Награждение участников конкурса Учитель года 2018 г. Казань

«Наверное, каждый из нас в свое время стоял перед выбором школьной профессии. Несмотря на то, что я являюсь представителем педагогической династии, передо мной этот выбор стоял особенно остро, потому что я знаком с этой профессией с самого детства. Мне мама сказала: "Сделай этот выбор сам". И, следуя ее совету, я сделал этот выбор самостоятельно. И спустя столько лет еще ни разу об этом не пожалел», – сказал победитель конкурса.

Награждение участников конкурса Учитель года 2018 г. Казань

Он также пообещал приложить все усилия, чтобы «достойнейшим образом представить Казань на республиканском конкурсе».


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter