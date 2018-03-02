(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Казани задержан «серийный» церковный вор, сообщает УМВД России по Казани.

Вчера полицейские Казани задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из храмов Казани. Первое преступление подозреваемый совершил в ноябре прошлого года. Из церкви на улице Большая Красная мужчина похитил ящик с пожертвованиями, в котором находилось около пяти тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев злоумышленник снова заявил о себе. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 23 февраля из храма в Дербышках неизвестный похитил икону вместе с киотом. Тогда, благодаря кадрам с камер видеонаблюдения, у полицейских появилось изображение подозреваемого. Спустя неделю мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража».