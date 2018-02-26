(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Из храма в Дербышках похитили старинную икону, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Преступление произошло 23 февраля. О случившемся сообщили очевидцы происшествия. Прибывшие к месту предполагаемой кражи полицейские, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения внутри храма, а также осмотрели место преступления и опросили очевидцев. На записи четко видно, как злоумышленник, воспользовавшись тем, что в храме не было посетителей и священнослужителей, забирает икону вместе с киотом.

Именно кадры видеозаписи помогли полицейским выяснить, что к преступлению причастен 49-летний житель Казани.

По данным ИА «Татар-информ», на похищенной иконе был изображен лик святого Николая Чудотворца.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении предполагаемого злоумышленника, полицейские просят обращаться в отдел полиции Дербышки по номерам: (843) 294-54-02, 234-24-88.

