(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Пожилая женщина и ее взрослый сын погибли на пожаре в Чистополе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в доме №15а по улице Мира в Чистополе вспыхнул пожар. Об этом сотрудникам МЧС сообщили очевидцы по единому номеру вызова экстренных служб 112.

На место пожара выехали пожарные ПСЧ №67. У дома спасателей встретили жильцы, которые сообщили, что в горящей квартире может находиться пожилой человек. Поднявшись на второй этаж, огнеборцы открыли дверь квартиры. Внутри было сильное задымление.

После ликвидации открытого огня пожарные обнаружили в жилище тела троих погибших. На данный момент удалось выяснить личности двоих жертв – 81-летней женщины и ее 48-летнего сына. Личность третьего погибшего пока не установлена.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за непотушенной сигареты.



