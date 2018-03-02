(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Три человека погибли на пожаре в Чистополе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Эта ночь для жителей дома №15а по улице Мира в Чистополе была неспокойной. Около трех ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщали, что горит одна из квартир двухэтажного дома по улице Мира.

К месту ЧП прибыли пожарные. Площадь пожара составила четыре квадратных метра и огнеборцам удалось быстро справиться с огнем. При разборе сгоревшей квартиры были обнаружены тела троих погибших. Личности двоих удалось установить сразу. Ими оказались 80-летняя женщина и 48-летний мужчина. Кем был третий погибший, пока неизвестно.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

