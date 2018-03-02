Татарстанский фильм «Яблоко любви» стал победителем кинофестиваля в Индии

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Татарстанская кинолента «Яблоко любви» признана «Лучшим короткометражным фильмом» на международном кинофестивале «Золотой треугольник», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Фестиваль проходил в индийском городе Бхубанешвар. Впервые он был организован в 2015 году. В рамках киносмотра проходят творческие встречи с кинематографистами, пресс-конференции, гала-культурные шоу, групповые дискуссии, эксклюзивные вечерние показы.
Режиссером «Яблока любви» выступила Фируза Зинатулина. Для заслуженной артистки Татарстана фильм стал режиссерским дебютом. Казанская журналистка Наталья Топал впервые выступила в роли продюсера. Сценаристом стал Фарид Давлетшин, оператором-постановщиком – Михаил Соколов.
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