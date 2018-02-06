Татарстанский фильм «Яблоко любви» покажут на фестивале в Индии

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Короткометражный художественный фильм «Гыйшик алмасы» («Яблоко любви») режиссера Фирузы Зинатуллиной вошел в основную программу индийского кинофестиваля «Золотой треугольник». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Кинофорум пройдет с 9 по 14 февраля в городе Бхубанешвар.

По сюжету ветеран Великой Отечественной войны через всю жизнь пронес искренние чувства к погибшей девушке. Главную роль сыграл народный писатель и драматург Рабит Батулла. В роли девушки снялась актриса Гульнара Мулланурова. Сценарий к фильму написал кинорежиссер Фарид Давлетшин.

Для заслуженной артистки Татарстана Фирузы Зинатуллиной фильм стал режиссерским дебютом. Казанская журналистка Наталья Топал впервые выступила в роли продюсера.