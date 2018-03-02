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Культура

В Саудовской Аравии сняли 30-летний запрет на показ фильмов

2 марта 2018, 11:22

Правительство Саудовской Аравии запретило публичные просмотры фильмов в начале 80-х годов 20-го века.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Власти Саудовской Аравии 1 марта стали выдавать лицензии на управление кинотеатрами, которые должны открыться в этом месяце после 30-летнего запрета публичного просмотра кино на большом экране, сообщает РИА Новости.

Правительство Саудовской Аравии запретило публичные просмотры фильмов в начале 80-х годов 20-го века. Чтобы посмотреть кино, зрители ездили в соседний Бахрейн.

К 2030 году в королевстве будет работать около трехсот сетей кинотеатров. Все фильмы будут подвергаться цензуре, чтобы соблюдать моральные устои страны.

В январе этого года некоторые кинотеатры уже показали зрителям первый фильм. Им стал американский анимационный фильм «Эмоджи фильм». Посетители не только посмотрели фильм, но и смогли купить попкорн.


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