В Саудовской Аравии впервые за 35 лет публично показали кино

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Саудовской Аравии сняли запрет на демонстрацию фильмов на широком экране. Впервые показанной зрителям за 35 лет стала кинолента производства США «Эмоджи фильм», сообщает РИА Новости.

Посетители не только посмотрели фильм, но и смогли купить попкорн.

Власти Саудовской Аравии запретили публичные просмотры фильмов в начале 80-х годов прошлого века. Чтобы посмотреть кино, жители этой страны ездили в Бахрейн. Недавно кинотеатрам стали выдаваться лицензии, некоторые из них откроются через два месяца.

К 2030 году в королевстве будет работать около трехсот сетей кинотеатров. Все фильмы будут подвергаться цензуре, чтобы соблюдать моральные устои страны.