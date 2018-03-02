Главком ВКС РФ назвал назначение комплекса «Кинжал»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Предназначение комплекса «Кинжал» заключается в ответе на агрессивное поведение в отношении России. Об этом заявил главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщает РИА «Новости».
По его словам, благодаря разработке данного комплекса у России появились дополнительные возможности для сдерживания вероятных шагов противника.
Суровикин пояснил, что дальность гиперзвуковой ракеты составляет более 2 тысяч километров. Ее особенностью является то, что удары могут наноситься вне зоны ПВО противника.
Ранее главком ВКС РФ раскрыл характеристики «Кинжала».