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Главком ВКС России рассказал о способностях комплекса «Кинжал»

1 марта 2018, 21:02

Эффективность гиперзвуковой ракеты «Кинжал» многократно подтверждена на государственных испытаниях, сказал генерал-полковник Сергей Суровикин.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин рассказал о возможностях нового гиперзвукового комплекса «Кинжал». Об этом сообщает Russia Today.

«Высокоскоростной самолет-носитель позволяет доставить ракету с уникальными летно-техническими характеристиками в район сброса за считанные минуты», — сказал Суровикин.

Также «маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости», отметил он.

Эффективность гиперзвуковой ракеты «Кинжал» многократно подтверждена на государственных испытаниях, сказал генерал-полковник.

«Кинжал» встал на опытно-боевое дежурство с 1 декабря прошлого года. В данное время отрабатываются «основы его боевого применения», рассказал Суровикин.

Ранее Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о комплексе «Кинжал».


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