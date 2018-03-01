В России встало на дежурство первое гиперзвуковое оружие

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Российские военные поставили на дежурство первое гиперзвуковое оружие. Новый комплекс «Кинжал» развивает 10-кратную скорость звука и не имеет аналогов в мире. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Испытания нового комплекса уже успешно завершены. С 1 декабря прошлого года он приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, заявил российский лидер. Уникальные характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставить ракету на точку сброса за считанные минуты.

«При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и маневрирует на всех участках траектории полета. Это позволяет гарантированно преодолевать существующие и будущие системы ПРО и ПВО», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что дальность поражения гиперзвуковой ракеты достигает 2 тыс. км. Она может использовать как обычные, так и ядерные заряды.

«Мы назвали эту систему „Кинжал“», — резюмировал глава государства.