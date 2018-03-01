Звягинцев и Роднянский снимут психологический триллер для Paramount

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Российские режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Роднянский выпустят сериал на русском языке для студии Paramount, пишут «Ведомости».



Жанр сериала – психологический триллер, действия которого будут разворачиваться в Москве. Другие детали пока не известны.

Роднянский лишь уточнил, что сериал станет продолжением из неосновных сюжетных линий в одном из фильмов Звягинцева.

В работе над сериалом также примет участие Олег Негин – один из сценаристов фильма «Нелюбовь».

Роднянский заявил, что продукты киноиндустрии российского производства становятся чрезвычайно популярны за рубежом.

Ранее сообщалось, что компания Netflix приобрела права на показ российского фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего.