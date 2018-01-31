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Культура

«Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на престижную французскую премию «Сезар»

31 января 2018, 19:41

Картина поборется в номинации «Лучший зарубежный фильм» с кинолентами «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла и другими.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут на соискание национальной французской премии «Сезар», сообщает РИА «Новости».

Российская картина поборется в категории «Лучший зарубежный фильм» с кинолентами «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла, а также с четырьмя другими фильмами.

Награждение лауреатов пройдет 2 марта в Париже.

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» Звягинцева вошла в число номинантов «Оскара». Вручение статуэток обладателям премии состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.


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