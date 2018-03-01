Мать оперной певицы Аиды Гарифуллиной: Все хорошо, никто не пострадал

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). На борту чартерного самолета С750, который прилетел из Барселоны в Казань, была оперная певица Аида Гарифуллина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила мать певицы Ляля Гарифуллина.

«Все хорошо, никто не пострадал», — отметила мать Аиды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в аэропорту столицы Татарстана произошло ЧП с чартерным самолетом, следовавшим из Барселоны в Казань. В момент посадки у воздушного судна повредилось одно шасси, вследствие чего самолет выкатился за пределы посадочной полосы. До полной ликвидации последствий аварии аэропорт Казани был закрыт.

В данный момент Следственный комитет России проверяет несколько версий аварии, среди которых техническая неисправность самолета, ошибка пилота, а также ненадлежащая подготовка лайнера к полету.