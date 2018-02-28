Международный аэропорт в Казани закрыт из-за аварии частного самолета

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» закрыт из-за аварии частного самолета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

При посадке у частного самолета, следовавшего из Барселоны в Казань, оказались повреждены покрышки правого шасси. На борту находились шесть человек: четверо пассажиров и двое членов экипажа.

Из-за аварии руководство аэропорта приняло решение временно закрыть воздушную гавань. На данный момент более десяти рейсов задержаны. Некоторые воздушные суда были перенаправлены в соседние аэропорты.

Информации о погибших и пострадавших нет.