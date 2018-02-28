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Рустам Минниханов призвал отдать приоритет общественному транспорту

28 февраля 2018, 20:54 , Фото: Ильнар Тухбатов

Рустам Минниханов призвал отдать приоритет общественному транспорту По словам Президента РТ, 85 процентов легковых автомобилей в городе – это балласт.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал отдать приоритет общественному транспорту.

«Согласно статистике, 85 процентов легковых автомобилей в городе – это балласт. Они загораживают дворы, не используются. Поэтому мы должны сделать приоритетным общественный транспорт. И шаг за шагом двигаться в этом направлении», – сказал лидер республики.

Президент РТ также похвалил работу казанского электротранспорта. «Сегодня я проехал на троллейбусе, – отметил он. – В прошлом году были закуплены 15 троллейбусов, десять трамваев. Станцию метро должны открыть. Город принял решение о покупке автобусов. Мы смотрим, какие еще есть возможности».  


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