Рустам Минниханов проехал на новом троллейбусе по Казани

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 10 новыми трамваями и 15 троллейбусами с телевизорами, вай-фаем и видеокамерами пополнился парк общественного транспорта Казани. Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов лично испытал новый троллейбус в деле. Он проехал с обычными городскими пассажирами две остановки, а после поделился впечатлениями с журналистами.

«Это новые, современные транспортные средства для перевозки пассажиров. Троллейбус очень комфортный. Он оснащен ТВ-плазмой, интернетом. Считаю, что сегодня необходимо поднимать культуру общественного транспорта. Метро, троллейбусы и автобусы со специально выделенными полосами должны быть комфортными. Приоритет общественному транспорту будет отдаваться и в дальнейшем. Мы будем работать в интересах людей, которые ездят на общественном транспорте», - сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов также отметил хорошую подготовку персонала городского общественного транспорта – водителей и кондукторов, хорошее качество обслуживания населения. Новые трамваи и троллейбусы были закуплены еще в прошлом году, их поставка завершилась в феврале текущего года.

«На сегодняшний день парк трамваев обновился на 11 процентов и на 10 процентов обновился парк троллейбусов. Надеюсь, что к Чемпионату мира по футболу-2018 мы обновим парк трамваев. Часть из них поступит еще до начала соревнований», - отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.





Он отметил, что в каждом новом трамвае и троллейбусе есть вай-фай, розетки для зарядки сотовых телефонов. Но главным новшеством городского транспорта является оснащение видеокамерами. Было закуплено три трамвая в Белоруссии и семь трамваев в Екатеринбурге. Троллейбусы в последние годы Казань закупает в городе Энгельс Саратовской области.

«Всего в Казани пассажиропоток сейчас обслуживает 14 вагонов метро, 202 троллейбуса и 93 трамвая. Новые троллейбусы оснащены кондиционерами в салонах водителей, в каждом салоне есть шесть розеток для зарядки телефонов, вай-фай, информационные мониторы, работает система навигации для удобства пассажиров с названием остановок в пути следования», - рассказал ИА «Татар-информ» заместитель гендиректора по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Автоинформатор объявляет пассажирам все остановки, табло на троллейбусе меняет цвет, в зависимости от уличной освещенности, чтобы информацию могли прочесть люди с ослабленным зрением. Средние площадки троллейбусов оборудованы пандусами для инвалидов. Такими же опциями оснащены трамваи. В каждом вагоне троллейбуса по пять видеокамер, а в трамваях восемь.



