(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Приволжский следственный комитет на транспорте проводит проверку ЧП в аэропорту Казани, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Международном аэропорту «Казань» совершил жесткую посадку частный восьмиместный самолет С750, следующий из Барселоны в Казань. При посадке у воздушного судна повредилось шасси, и он выкатился за пределы взлетной полосы. По уточненным данным, на борту находились трое пассажиров и трое членов экипажа. В аварии никто не пострадал.
На место происшествия выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. Проводится тщательная проверка произошедшего.