Лолита Милявская возмутилась наглостью обокравшей ее автора-песенника

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Конфликт между Лолитой Милявской и автором песен Елены Кипер достиг апогея. Милявскую разозлило требование представителя Кипер удалить нелицеприятное высказывание в ее адрес.



Еще более хлесткий ответ от Милявской не заставил себя долго ждать. Певица записала в Instagram`e видео, в котором озвучила свою позицию.



«Она требует удалить из соцсетей мое высказывание: "Более наглого существа я в жизни не видела". Боже мой! Как я могла так сказать об этой талантливой, гениальной женщине! Конечно, это не наглое существо. Это конченое. Ну а дальше разберется суд, — сказала Милявская (стилистика высказывания автора сохранена — прим. Т-и).



Ранее Милявская потребовала через суд взыскать шесть млн рублей с автора песен группы «Тату». По словам певицы, та проводила аферы с ее авторскими отчислениями.



Поводом для обращения в суд стало то, что артистке не идут авторские отчисления, а такие хиты, как «Ориентация – Север» и «На Титанике», ей уже не принадлежат.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 27, 2018 в 11:25 PST