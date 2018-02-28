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Лолита Милявская возмутилась наглостью обокравшей ее автора-песенника

28 февраля 2018, 20:26

Ранее Милявская потребовала через суд взыскать шесть млн рублей с автора песен группы «Тату».
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Конфликт между Лолитой Милявской и автором песен Елены Кипер достиг апогея. Милявскую разозлило требование представителя Кипер удалить нелицеприятное высказывание в ее адрес.

Еще более хлесткий ответ от Милявской не заставил себя долго ждать. Певица записала в Instagram`e видео, в котором озвучила свою позицию.

«Она требует удалить из соцсетей мое высказывание: "Более наглого существа я в жизни не видела". Боже мой! Как я могла так сказать об этой талантливой, гениальной женщине! Конечно, это не наглое существо. Это конченое. Ну а дальше разберется суд, — сказала Милявская (стилистика высказывания автора сохранена — прим. Т-и). 

Ранее Милявская потребовала через суд взыскать шесть млн рублей с автора песен группы «Тату». По словам певицы, та проводила аферы с ее авторскими отчислениями.

Поводом для обращения в суд стало то, что артистке не идут авторские отчисления, а такие хиты, как «Ориентация – Север» и «На Титанике», ей уже не принадлежат.

 

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)


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