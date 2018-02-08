Милявская обвинила в краже своих хитов автора песен «Тату»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Лолита Милявская требует через суд взыскать 6 млн рублей с автора песен Елены Кипер. По словам певицы, та проводила аферы с ее авторскими отчислениями, сообщает издание Life.

Поводом для обращения в суд стало то, что артистке не идут авторские отчисления, а такие хиты, как «Ориентация – Север» и «На Титанике», ей уже не принадлежат.

С автором песен, в том числе написанной для «Тату» композиции «Я сошла с ума», Еленой Кипер Лолиту Милявскую связывал пятилетний контракт. По документам Кипер осуществляла контроль над творческими композициями Милявской. Исполнительница уверена, что та просто перепродала права на некоторые хиты без ее ведома.

«<…> Я за три года получила 1,5 млн рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть 6 млн рублей», – заявила певица.

По мнению Милявской, Кипер уговаривала авторов подписывать песни своим именем. Поэт аргументировала это тем, что молодым авторам будет тяжело продать песни под своим именем, потому что их никто не знает, а она популярна благодаря сотрудничеству с «Тату».

Милявская прибыла во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, где будет публично отстаивать права на свои хиты.