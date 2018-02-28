Все новости Татарстан Россия

Культура

В первый день весны звезды татарской эстрады выступят в двух районах Татарстана

28 февраля 2018, 07:16

На сцену 1 марта Зульфира Шайдуллина, Розалия Шигапова, Ильшат Хамадиев, Государственный ансамбль песни и танца РТ, Марсель Вагизов.
Ильназ Бах, Айгуль Бариева и «Болгар кызлары» дадут концерт в Альметьевском районе
Звезды татарской эстрады выступят в Новошешминском и Черемшанском районах РТ
В Зеленодольском районе высадится звездный десант Татарстана
Звезда «Тюрковидения» Айдар Сулейманов выступит в Рыбно-Слободском районе

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В первый день календарной весны в Сабинском и Тюлячинском районах выступят звезды Татарстана.

На сцену 1 марта Зульфира Шайдуллина, Розалия Шигапова, Ильшат Хамадиев, Государственный ансамбль песни и танца РТ, Марсель Вагизов.

Молодая исполнительница Зульфира Шайдуллина уже является обладательницей национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». Получая премию в прошлом году, девушка рассказала, что участие в хит-параде было ее заветной мечтой: «Еще в детстве я смотрела передачу „Жиде йолдыз“ и хотела выступать на такой большой сцене и получать высокие награды».

Марсель Вагизов – заслуженный артист РТ Марсель Вагизов. Совсем скоро в Татгосфилармонии состоится юбилейный концерт, посвященный его 35-летию «Мне – 35!». Артист сотрудничает с разными звездами татарской эстрады, в том числе с народной артисткой России и Татарстана Венерой Ганиевой.

Певец Ильшат Хамадиев является обладателем самого романтичного баритона на татарской эстраде. Он много гастролирует. Недавно он побывал в Нурлатском районе, где вместе с лауреатами фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дал концерт.

Государственный ансамбль песни и танца РТ – легендарный коллектив с 80-летней историей. Участники коллектива на высшем уровне показывают исконные национальные традиции татарского народа, музыкальную, танцевальную культуру и прикладное искусство.

Концерты участников проходят при поддержке Минкультуры РТ.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter