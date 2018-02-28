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Флаг WorldSkills вернулся с Международной космической станции

28 февраля 2018, 18:00 , Фото: Михаил Захаров

Флаг WorldSkills вернулся с Международной космической станции Знамя доставили с орбиты российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На Землю вернулся побывавший на Международной космической станции флаг движения WorldSkills. Его доставили с орбиты российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба.

Члены экипажа МКС возвратились на Землю в спускаемой капсуле космического корабля «Союз МС-06». Сегодня утром она приземлилась в Казахстане.

Знамя доставили на станцию космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с их кораблем «Союз МС-07» стартовала с космодрома Байконур 17 декабря прошлого года.

Тпеперь флаг WorldSkills отправится с эстафетой по 21 стране и 33 городам, где ранее проходили чемпионаты мира по профмастерству. Затем он будет пронесен по 85 регионам России и всем районам Татарстана.

В Казань флаг прибудет к моменту старта чемпионата мира по WorldSkills, который будет проходить с 29 августа по 3 сентября 2019 года. 


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