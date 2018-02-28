Экипаж МКС удачно приземлился в Казахстане

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-06» с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлилась в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами.

На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба, которые провели на станции 168 суток.

«Самочувствие экипажа хорошее», — сообщил комментатор в ЦУПе.

Корабль отстыковался от МКС в 2.08 по московскому времени, двигательная установка включилась на торможение в 4.39, в 5.06 корабль вошел в плотные слои атмосферы.

В операции по эвакуации космонавтов задействованы 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12.

Следующего экипажа на орбите остались ждать россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.