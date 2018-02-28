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Спорт

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

28 февраля 2018, 16:00

Членство ОКР в Международном олимпийском комитете было приостановлено 5 декабря прошлого года.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР), которое было приостановлено 5 декабря 2017 года из-за допинг-скандала. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом.

Член Международного олимпийского комитета и почетный президент Олимпийского комитета России Шамиль Тарпишев заметил, что «процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», передает РБК.

Из-за отстранения ОКР российским спортсменам пришлось выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане как «олимпийским атлетам из России». 


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