МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР), которое было приостановлено 5 декабря 2017 года из-за допинг-скандала. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом.

Член Международного олимпийского комитета и почетный президент Олимпийского комитета России Шамиль Тарпишев заметил, что «процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», передает РБК.

Из-за отстранения ОКР российским спортсменам пришлось выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане как «олимпийским атлетам из России».